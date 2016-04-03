В историческом центре Рима произошел взрыв в кафе: есть жертвы
19:26, 03 апреля 2016Мир
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В здании кафе Ciampini на площади Сан-Лоренцо в центре Рима произошел пожар, спровоцировавший взрыв в подвальном помещении. Один человек погиб.
На месте происшествия работают пожарные / Фото twitter.com/Moscerina
Один человек погиб при пожаре и взрыве на площади Сан-Лоренцо в историческом центре Рима, сообщает РБК со ссылкой на итальянское агентство ANSA. По информации агентства, погибший являлся сотрудником кафе.
По данным агентства, пожар начался в помещении кафе Ciampini утром в воскресенье, 3 апреля. Огонь вспыхнул в подвале здания, где находились холодильные камеры, после чего прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной случившегося стало короткое замыкание.
Здание было оцеплено, посетители эвакуированы, на месте происшествия работают пожарные.
My favorite bar Ciampini shut down for an explosion - gas pipe? pic.twitter.com/a5kYlMg5B5— Erica Firpo (@Moscerina) 3 апреля 2016 г.
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