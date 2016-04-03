В историческом центре Рима произошел взрыв в кафе: есть жертвы

Один человек погиб при пожаре и взрыве на площади Сан-Лоренцо в историческом центре Рима, сообщает РБК со ссылкой на итальянское агентство ANSA. По информации агентства, погибший являлся сотрудником кафе.

По данным агентства, пожар начался в помещении кафе Ciampini утром в воскресенье, 3 апреля. Огонь вспыхнул в подвале здания, где находились холодильные камеры, после чего прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной случившегося стало короткое замыкание.

Здание было оцеплено, посетители эвакуированы, на месте происшествия работают пожарные.