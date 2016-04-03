В центре Москвы прошел митинг дальнобойщиков: требовали отставки Путина и Медведева

В Москве, на площади Яузских ворот, в воскресенье прошел митинг дальнобойщиков. По информации корреспондента Радио Свобода, на акцию приехали по 2-3 человека из ряда регионов России: Сибири, Дальнего Востока, из Петербурга, Тулы, Костромы, Ярославля.

Их поддержали московские гражданские активисты. Всего было около 200-300 человек. Акция была согласована с городскими властями.

На митинге звучали не только требования отмены системы "Платон", связанной со сбором нового дорожного налога на большегрузный транспорт, но и другие социальные лозунги, в том числе в поддержку учителей и врачей.

Некоторые пришедшие высказывались за отставку президента России Владимира Путина и правительства премьера Дмитрия Медведева.

Ранее руководитель Департамента региональной безопасности Москвы Алексей Майоров сообщил, что заявленная численность митинга – до 300 человек.

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Сбор за проезд большегрузных автомобилей массой более 12 тонн по федеральным трассам был введен 15 ноября 2015 года. Это вызвало недовольство дальнобойщиков, которые ответили акциями протеста по всей стране.