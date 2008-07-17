В Египте поезд протаранил автобус и несколько авто: 40 человек погибли

Не менее 40 человек погибли, более 60 получили ранения сегодня в результате столкновения поезда и нескольких автомобилей на железнодорожном переезде на северо-западе Египта, передает ИТАР-ТАСС.

По имеющейся информации, в районе города Мерса-Матрух, примерно в 550 км от Каира, не справившийся с управлением водитель грузовика влетел в вереницу ожидавших проезда поезда автомобилей, вытолкнув несколько из них на переезд. В результате, в момент прохождения скорого поезда прямо на рельсах оказались четыре легковых машины и междугородный рейсовый автобус. Столкновение с транспортом повлекло опрокидывание и сход с рельсов двух вагонов. Еще два вагона были сильно повреждены.

По предварительной информации, иностранцев среди погибших и пострадавших нет.