В Египте поезд протаранил автобус и несколько авто: 40 человек погибли
08:06, 17 июля 2008Мир
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Еще 60 - ранены
|Фото АР
По имеющейся информации, в районе города Мерса-Матрух, примерно в 550 км от Каира, не справившийся с управлением водитель грузовика влетел в вереницу ожидавших проезда поезда автомобилей, вытолкнув несколько из них на переезд. В результате, в момент прохождения скорого поезда прямо на рельсах оказались четыре легковых машины и междугородный рейсовый автобус. Столкновение с транспортом повлекло опрокидывание и сход с рельсов двух вагонов. Еще два вагона были сильно повреждены.
По предварительной информации, иностранцев среди погибших и пострадавших нет.
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