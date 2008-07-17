Кто сколько дряни сбрасывает в Дунай?

Всемирный фонд природы (WWF) признал Украину наибольшим загрязнителем Дуная.

Об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на результаты проведенного Фондом совместно с Дунайским биосферным заповедником экологического исследования.

Всемирный фонд природы проинформировал, что доля Украины в загрязнении Дуная бытовыми отходами составляет 23,5%, что превышает уровень загрязнения другими странами.

На втором месте после Украины Румыния – 23%. Загрязнение со стороны Болгарии составляет 4%.

Кроме того, в Фонде констатируют, что в водах Дуная встречались бытовые упаковки товаров происхождением из других придунайских стран – Австрии, Венгрии, Молдовы, Чехии, Хорватии.

Как напоминают в Фонде, дельта Дуная признана территорией всемирного наследия и включена в список 200 наиболее ценных экорегионов мира, перед которыми возникла угроза уничтожения.