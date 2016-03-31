Представители ливийского правительства национального единства прибыли на территорию Ливии

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

Шесть министров и премьер-министр разместились неподалеку от Триполи.

Сама ливийская столица и до сих пор находится под контролем исламистов. Они угрожали арестовать членов правительства национального единства, если те осмелятся вступить в город.

Читайте такжеПарламент Ливии утвердил правительство национального единства

ЕС приветствовал прибытие членов ливийского правительства национального единства в Ливию. "Это - важный шаг для демократических изменений в Ливии и для выполнения политического соглашения относительно Ливии, в согласии с пожеланиями ливийского народа", - подчеркнула верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

Читайте такжеВ Ливии сформировали новое правительство