Олланд отказался от идеи лишать французского гражданства за терроризм

Как передает BBC, поправки к конституции, позволившие бы принять закон, были представлены Олландом вскоре после терактов в Париже в ноябре 2015 года, которые унесли жизни 130 человек.

По словам Олланда, отказаться от планов его вынудило противодействие оппозиции.

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"Часть оппозиции выступала против изменения конституции. Я порицаю такое отношение", - заявил Олланд в среду после встречи с членами кабинета.

"Я решил положить конец этому спору", - подытожил французский президент.