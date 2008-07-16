Грузия увеличит свою армию

Парламент Грузии единогласно утвердил законопроект о внесении изменений в закон "О численности военнослужащих Вооруженных сил Грузии", в соответствии с которым количество личного состава армии увеличивается с 32 до 37 тыс. человек.

Как передает ИТАР-ТАСС, законопроект был подготовлен парламентским комитетом по обороне и безопасности. Представители этого комитета объяснили увеличение численности ВС необходимостью "более эффективного выполнения взятых на себя Грузией международных обязательств - чтобы участие страны в международных миротворческих операциях не происходило за счет игнорирования стоящих перед самой Грузией проблем и вызовов". Второй причиной было названо то, что, "стоящие перед страной угрозы и опасности стали интенсивными, особенно в связи с последними действиями РФ в отношении Грузии". Третья причина - "необходимость дальнейшего приведения ВС Грузии в соответствие со стандартами НАТО".