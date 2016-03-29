Путин надеется на восстановление военно-технического сотрудничества с Европой

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на заседании Комиссии по военно-техническому сотрудничеству России с иностранными государствами.

«Вместе с тем почти прекратилось военно-техническое сотрудничество с европейскими государствами. Хотел бы подчеркнуть, не по нашей инициативе. Рассчитываем, что это временное явление. Уверены, что в интересах всех стран европейского континента восстановить открытое, продуктивное взаимодействие во всех сферах, в том числе и по линии ВТС», - сказал Путин.

«Безусловно, это будет повышать доверие. Важной площадкой для такого диалога должны стать выставки вооружений как в России, так и за рубежом. В 2015 году отечественные оружейники приняли участие более чем в 20 подобных мероприятиях», - подчеркнул он.

Путин отметил, что Россия сохраняет второе место в списке мировых лидеров по поставкам вооружений и военной техники на глобальных рынках. Экспорт российской продукции военного назначения в 2015 году оказался даже больше, чем планировалось, и составил 14,5 миллиарда долларов.

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По его словам, на фоне непростой международной обстановки и экономических вызовов российские оружейники действительно держат марку.

«Предприятия ОПК выпускают качественную продукцию, которая достойно конкурирует на международных рынках. Возможности нашей техники и вооружений были убедительно продемонстрированы и на деле, в боевой обстановке, во время борьбы с террористической угрозой», - сказал Путин.

Он сообщил, что уверенно растет портфель экспортных заказов, в частности в прошлом году были подписаны новые контракты на сумму более 26 миллиардов долларов.

«Мы превысили прошлый максимум, который у нас был в 2013 году. Таким образом, объем экспортного портфеля вооружений и военной техники впервые с 1992 года достиг отметки в 56 миллиардов долларов», - сказал Путин.

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