Парламент Испании ратифицировал Лиссабонское соглашение ЕС

Верхняя палата парламента Испании, Сенат, ратифицировала Лиссабонское соглашение ЕС.

Как сообщают испанские СМИ, за проголосовали 223 сенатора, против – 6, воздержались – 2.

Таким образом, Испания стала 23-й страной-членом ЕС, которая ратифицировала Лиссабонское соглашение ЕС.

Подписание акта ратификации королем Хуаном Карлосом Первым ожидается на этой неделе.

Как сообщал УНИАН, нижняя палата испанского парламента ратифицировала соглашение 26 июня этого года.

13 декабря 2007 года лидеры 27-ми стран-членов ЕС подписали в Лиссабоне новое соглашение ЕС, получившее название Лиссабонского.

Новое соглашение принято вместо Конституции ЕС, которую не удалось принять из-за провала ее ратификации на референдумах во Франции и Нидерландах в 2005 году. После провала Конституции из документа были изъяты все положения, которые вели к символическому созданию единого государства ЕС, в частности, положения о флаге, гимне и гербе ЕС.

Лиссабонским соглашением вносятся изменения в Соглашение о Европейском Союзе, подписанное в 1992 году в Маастрихте, и Соглашение о создании Европейского Содружества, подписанное в 1957 году в Риме.

Соглашением предусматривается, в частности, усиление роли национальных парламентов, изменение системы подсчета голосов в Совете министров ЕС, создание должности Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности, который должен в то же время быть вице-президентом Еврокомиссии.

Соглашением сокращается количество депутатов Европарламента с 785 до 750, усиливается роль Президента Еврокомиссии, Совет ЕС превращается в институт, а также создается должность Президента ЕС. Кроме того, изменяется система 6-месячного президентства в Советах министров ЕС.

Лиссабонский договор должен быть ратифицирован всеми членами ЕС до конца 2008 года.