Семена Могилевича продержат под арестом до середины сентября

Бизнесмена Семёна МОГИЛЕВИЧА будут содержать под стражей до осени. Сегодня Останкинский суд Москвы продлил срок его ареста - до 23 сентября, передают «Подробности-ТВ».

С.МОГИЛЕВИЧ (настоящее имя Сергей ШНАЙДЕР) был задержан в январе этого года в Москве по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Компания "Арбат-престиж", к которой, по мнению стражей порядка, арестованный имеет непосредственное отношение, задолжала государству 46 миллионов рублей.

Российским правоохранительным органам также известно, что в Соединённых Штатах С.МОГИЛЕВИЧА обвиняли в мошенничестве, рэкете и отмывании денег. Кроме того, человек под таким именем хорошо известен в криминальных кругах России.

Впрочем, иных обвинений, кроме неуплаты налогов, С.МОГИЛЕВИЧУ не выдвигали.