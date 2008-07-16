Грузия решила увеличить армию

Парламент Грузии 15 июля принял решение увеличить численность вооруженных сил страны с 32 тысяч до 37 тысяч человек. С такой инициативой выступил президент Грузии Михаил Саакашвили.

В свою очередь председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе, выступая на заседании парламента, обусловил необходимость увеличения численности военных ростом угроз перед грузинским государством, а также ростом количества грузинских военных, участвующих в международных операциях.

Предполагается, что из 37 тысяч военнослужащих 90 процентов будут служить на контрактной основе, а 10 процентов будут составлять призывники.

Кроме того, грузинский парламент утвердил поправки в бюджет страны, согласно которым увеличилось финансирование оборонного ведомства. В частности, до конца 2008 года министерство обороны страны получит дополнительно около 210 миллионов долларов, в результате чего бюджет Минобороны Грузии на 2008 год составит 997 миллионов долларов.

Лента.ру