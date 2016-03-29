Губернатор Джорджии ветировал закон о религиозных свободах

Закон позволил бы религиозным организациям отказаться обслуживать геев, лесбиянок и трансгендеров, передает Русская служба Би-Би-Си.

Аналогичные законопроекты ранее вызывали скандалы в Индиане, Арканзасе и других американских штатах.

Ранее Disney, Национальная футбольная лига, Coca-Cola и другие крупные компании пригрозили вывести бизнес из штата, если закон будет принят. Несколько кинокомпаний также пообещали прекратить съемки в Джорджии.

"Я не думаю, что нам нужна дискриминация для того, чтобы защитить религиозные общины в Джорджии", - заявил в итоге Нейтон Дил.

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Авторы законопроекта настаивали, что законопроект поможет защитить религиозных людей, которые считают, что обслуживание геев, лесбиянок и трансгендеров противоречит их убеждениям. Он также защитил бы священнослужителей, которые не хотят регистрировать однополые браки.

Критики утверждали, что законопроект позволит фактически легализовать дискриминацию и сделает бессмысленными нормы о защите прав ЛГБТ.