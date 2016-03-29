The Huffington Post: Это маленькое решение Путина может существенно изменить глобальный баланс сил

Об этом сообщает Леннарт Пфалер в статье "Это маленькое решение Путина может существенно изменить глобальный баланс сил", опубликованной на сайте издания The Huffington Post.

Тем не менее, "худшего", о котором говорил Медведев, не произошло. Цена на нефть, которая с середины января периодически опускалась ниже 30 долларов за баррель, сейчас повысилась почти до 40 долларов. Ясно одно: экономика России находится в глубоком кризисе.

Теперь казну должен наполнить дополнительный налог. Он коснется и без того ослабленной нефтяной промышленности.

Насколько важна для России нефть

Страна в значительной степени зависит от сырья. С 2001 года в своей речи о положении нации президент Владимир Путин обещает начать диверсификацию экономики – но это не приносит результата. Половина налоговых поступлений России по-прежнему зависит от нефтяной и газовой промышленности.

И поскольку из-за снижения цены, их сумма существенно уменьшилась, в казне Кремля возникла дыра. Валовой внутренний продукт России в прошлом году снизился на 3,7 процента. То, как снижение цен на нефть влияет на экономику, недавно рассчитывали "New York Times".

Когда цена на нефть была еще на уровне $100 за баррель, налог государству составлял примерно 74 доллара, 15 долларов – производство и транспорт, в итоге нефтяная компания получала прибыль в размере 11 долларов.

А теперь, при цене на нефть в $35, государство получает только 17 долларов. А компании остаются всего лишь три доллара за баррель.

Инвестиции могут исчезнуть

Несмотря на снижение оборота, нефтяные компании вынуждены разрабатывать новые и альтернативные источники, а также производственные возможности. Поэтому крупные инвестиции задействуют для развития мощностей в сфере глубоководного бурения и освоения нефтяного сланца.

Именно здесь должен быть установлен новый налог, который сейчас обсуждается в российских правительственных кругах. Так, в будущем средства, с помощью которых российские нефтяные компании страхуют добычу, теперь должны облагаться налогом.

Как бы банально не звучало это новое правило, его последствия могут быть серьезными: в 2017 году этот налог может обойтись российским нефтяным компаниям в 11 миллиардов долларов. Дополнительное налогообложение инвестиций может привести к параличу нефтяной промышленности. Михаил Крутихин, аналитик RusEnergy, сказал "New York Times": "Никто не будет вкладывать деньги в эти проекты, потому что они принесут прибыль только через 10 лет".

Политическое испытание на прочность

В таком случае стране грозит массовое сокращение производства и доходов нефтяной отрасли до 2035 года. В свою очередь, президент Путин может столкнуться с трудным решением: либо он сокращает высокий военный бюджет, который в 2014 году составлял почти 85 миллиардов долларов, либо он сокращает и без того скудные социальные выплаты.

Оба вопроса до сих пор служили важной опорой политики Путина. Социальные выплаты обеспечивают ему поддержку населения, военные расходы поддерживают претензии России на роль мировой державы, что является важной предпосылкой для положительной оценки Путина российской элитой и народом.

Для Путина, экономический кризис может стать испытанием на прочность. Гражданские беспорядки кажутся маловероятными, но России просто необходимо сократить внешнеполитические амбиции.

Но возможно ли это с российским президентом?