Папа Римский в пасхальном обращении призвал людей победить пессимизм и страх

Папа Римский Франциск в своем пасхальном обращении напомнил о недавних взрывах в Брюсселе, передает Би-би-си. В частности, он призывает верующих победить пессимизм и страх. "Давайте не позволять страху и тьме завладевать нашими сердцами", - подчеркнул понтифик.

Читайте такжеХристиане западного обряда отмечают Пасху (фото)Глава Англиканской церкви архиепископ Кэнтерберийский Джастин Уэлби также касается темы страха в своей воскресной проповеди.

"В день Пасхи надежда решительно преодолевает страх. Страх объясним, это нормальная человеческая реакция. Пасха являет нам во плоти, что страх, смерть и террор - не главные слова. Слова Бога - жизнь, надежда и цель. Террор говорит о мире, воюющем с самим собой, о верованиях, вцепившихся друг другу в глотку. Иисус Христос простирает к нам руки не для того, чтобы изгнать, а чтобы обнять: это празднование победы Бога, и в темный час мы празднуем ее, вознося неутолимым светом наши хвалы и богослужение", - уверен преподобный Уэлби.

Пасха - это так называемый переходящий праздник, так как дата для каждого года отдельно вычисляется по лунно-солнечному календарю.

У западных и восточных христиан этот праздник часто не совпадает. К примеру, в этом году православные христиане и другие церкви, живущие по Юлианскому календарю, отметят Пасху 1 мая. В 2017 году восточные и западные христиане отметят этот праздник вместе.