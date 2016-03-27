Клинтон проиграла Сандерсу в Вашингтоне на предварительных выборах президента
02:47, 27 марта 2016Мир
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Кандидат в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс лидирует на праймериз в штате Вашингтон.
REUTERS
Об этом сообщает CNN.
Сандерс набирает 76%, в свою очередь его соперник Хиллари Клинтон - 23,7%.
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Как сообщал УНИАН, ранее в Аризоне на праймериз победили Клинтон и Трамп. Выборы президента США состоятся 8 ноября.
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