Клинтон проиграла Сандерсу в Вашингтоне на предварительных выборах президента

02:47, 27 марта 2016
Мир
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Кандидат в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс лидирует на праймериз в штате Вашингтон.

клинтон сандерс / REUTERS

Об этом сообщает CNN.

Сандерс набирает 76%, в свою очередь его соперник Хиллари Клинтон - 23,7%.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Аризоне на праймериз победили Клинтон и Трамп. Выборы президента США состоятся 8 ноября.
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