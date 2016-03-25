Во Франции и Германии почтили память погибших в катастрофе самолета Germanwings

В четверг, 24 марта, исполнился год трагедии, к которой привели действия второго пилота Андреаса Лубица: он закрылся в кабине и умышленно направил самолет в гору, передает Deutsche Welle.

Закрытая церемония собрала около 650 членов семей погибших и более ста сотрудников Germanwings и ее материнской компании Lufthansa. "Мы не можем приуменьшить тяжесть этой катастрофы, однако по меньшей мере мы можем быть рядом с родственниками погибших", - цитирует агентство Reuters руководителя Lufthansa Карстена Шпора.

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Авиаперевозчик уже выплатил сотни тысяч евро компенсации семьям, однако не все судебные споры решены.

Кроме того, чествование памяти погибших прошло в немецком городе Гальтерн-ам-Зее, родине группы школьников, которые возвращались с программы обмена в Испании рейсом Germanwings. В аэропортах Дюссельдорфа и Барселоны были открыты мемориальные доски.

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Напомним, Airbus A320 бюджетной авиакомпании Germanwings разбился днем 24 марта 2015 года в труднодоступном районе Альп. Власти Франции заявили, что жертвами крушения Airbus стали все без исключения 150 человек, которые находились на борту. Президент Франции Франсуа Олланд сообщил, что среди пассажиров были граждане Германии, Испании и Турции.

Согласно данным черного ящика, второй пилот A320 умышленно увеличил скорость аэробуса во время снижения.