В редакционной статье под названием "Взгляд The Guardian на визит Обамы на Кубу: самое время посетить Гавану", опубликованной на сайте газеты The Guardian, говорится о том, что историческая поездка Барака Обамы на Кубу, первый визит действующего президента США с 1928 года, стала во многих отношениях самым символичным и революционным дипломатическим ходом за время его президентства. Приятная атмосфера появилась, как только "борт номер один" приземлился в Гаване в воскресенье вечером. Визит является одновременно чрезвычайным и чрезвычайно нормальным. Тем не менее, не было абсолютно никаких гарантий, что Обаме удастся выполнить свои обещания, создать условия и принять "новую стратегию" для достижения оттепели в отношениях между США и Кубой.

Администрация Обамы заслуживает аплодисментов как за выбранную стратегию в отношении Кубы, так и за настойчивость в ее реализации. Но каким бы радостным не был переход от полувека вражды и отчужденности к новому подходу в диалоге, этот визит несколько отдаленный, с точки зрения внешней политики США. В гораздо более важном и не менее символичном сотрудничестве с Ираном по вопросам ядерной политики, Обама никогда не чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы совершить президентский визит в Тегеран.

За фотографиями улыбающейся первой семьи, которая наслаждается достопримечательностями Старой Гаваны, и которую приветствуют случайные прохожие, скрыты некоторые нюансы. Критики справедливо утверждают, что Обама закрыл глаза на мрачную ситуацию с правами человека на Кубе, чтобы достичь своей цели. Протестующие против Кастро были арестованы в Гаване за несколько дней до визита. Не произошло никакого существенного ослабления репрессивной внутренней политики Кубы, с тех пор как Обама и Рауль Кастро впервые объявили о сдвиге в политике в декабре 2014 года. Чиновники Белого дома подчеркивали, что президент встретится с диссидентами во вторник, и что в своем публичном выступлении он также будет говорить о свободе и демократии (в том числе и в речи, которая, как ожидается, будет транслироваться по кубинскому телевидению).

Реальное значение этого визита не в том, что Куба решила менять свою авторитарную систему, а в том, что США начали действовать. Обама признал, что 50-летняя политика изоляции Кубы уже давно изжила себя. Она не только не смогла достичь желаемого эффекта, но также стала препятствием для защиты более широких интересов США в Латинской Америке. Президент, который лирично говорил о новом "этапе в истории", хорошо знает, что взгляды молодого поколения кубинской диаспоры во Флориде и Нью-Йорке отличаются от взглядов их предшественников, бежавших из Кубы и создавших залив Кочинос во время вторжения в 1961 году. Обама не в состоянии снять эмбарго - только Конгресс может сделать это, - но он надеется, что эра взаимодействия сможет изменить не только Кубу, но и положение США в Латинской Америке. Обе эти цели стоящие. Но ближайшие перспективы успеха во многом будут зависеть от того, кто переедет в Белый дом в январе следующего года.

Приехав в Гавану, Обама сделал необходимый шаг. Следующие шаги зависят от Кубы. Молодые кубинцы будут ожидать большего, чем просто картинок о нормализации на ТВ. Куба устала от революции, но режим по-прежнему хочет сохранить свою власть, тем более, что он готовится к съезду Коммунистической партии в апреле. Цель визита Обамы – это не просто добрососедские отношения или избавление от груза прошлого. Он также заставляет кубинцев и режим задуматься о том, какого будущего они хотят.