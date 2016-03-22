Обама на Кубе: Это новый день - Süddeutsche Zeitung

"Это новый день", - сказал Обама в понедельник после встречи с кубинским лидером Раулем Кастро в Гаване. Президент США похвалил "прогресс" на Кубе. Но он также сказал, что его правительство будет продолжать настаивать на улучшении ситуации в области демократии и прав человека.

Об этом пишет Борис Херрманн в статье "Обама на Кубе: "Это новый день", опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

Кастро также положительно расценивает сближение между США и Кубой. Но у обеих стран впереди "долгий и сложный путь". Кубинский лидер вновь потребовал отмены торгового эмбарго США в отношении коммунистического Карибского государства. Недавние шаги Вашингтона были "положительными, но недостаточными". После встречи с Обамой президент Кастро совершенно ясно запретил вмешательство во внутренние дела. "Все перемены – это исключительно дело кубинцев".

Со своей стороны Обама подчеркнул независимость Карибского государства: "Будущее кубинцев будут решать кубинцы, и никто другой". На совместной пресс-конференции в столице Кубы он также сказал: "Америка верит в демократию". Это подразумевает свободу выражения мнений. Перед встречей с Обамой в Гаване Кастро заявил: "Это исторический визит". Это уникальная возможность напрямую взаимодействовать с кубинским народом и "строить новые отношения между нашими народами".

На церемонии в понедельник во Дворце Революции в Гаване лидеры двух стран пожали друг другу руки. За 88 лет Обама – первый президент США, который посетил Кубу. Перед поездкой он подчеркнул, что сейчас речь не идет о смене режима на острове с социалистическим правительством. Цель состоит в том, чтобы сделать необратимым процесс сближения, начавшийся в конце 2014 года.

Враждебность соседних стран продлила холодную войну до недавнего прошлого. Только в 2015 году дипломатические отношения были постепенно возобновлены. Двухдневный государственный визит – пока пик этого сближения. "Замечательно быть здесь", - сказал Обама на встрече с дипломатами вновь открытого посольства США в Гаване. "Это первый случай, когда "Борт №1" приземлился на Кубе".

С помощью своего визита президент США хочет реализовать вторую главную цель внешней политики, после инициированной нормализации отношений с Ираном. Обама раскритиковал американское эмбарго против Кубы, как устаревшее. Тем не менее, он столкнулся с сопротивлением республиканцев в своей стране. Цель Обамы заключается в продолжении нормализации отношений с Кубой, даже несмотря на то, что в начале следующего года после выборов он должен будет покинуть пост президента.

Как условие визита Обамы Белый дом назвал встречу с диссидентами. Правительство Кастро согласилось на это, потому что ему необходимо сближение с США. С тех пор, как союзник и поставщик нефти Венесуэла страдает от кризиса, Куба ищет новых партнеров. Чтобы по меньшей мере, продемонстрировать поддержание политических связей с Венесуэлой, Рауль Кастро в пятницу принимал президента Венесуэлы Николаса Мадуро. При этом Кастро критиковал США.