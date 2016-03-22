Взрывы в аэропорту Брюсселя: эвакуация пассажиров (фоторепортаж)
11:59, 22 марта 2016Мир
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На месте взрыва работают спасательные службы.
REUTERS
Сегодня в аэропорту Брюсселя прогремели сразу два взрыва.
По предварительным подсчетам, в результате взрыва погибли 14 человек, еще около 25 получили ранения.
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Сейчас движение общественного транспорта возле Брюссельского аэропорта приостановлено полицией.
Пассажиров из здания аэропорта эвакуировали. На месте взрыва работают спасательные службы.
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