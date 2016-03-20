В Луизиане из-за утечки химиката госпитализированы 22 человека

В центре отдыха в городе Лафейетт американского штата Луизиана в результате утечки неизвестного химиката были госпитализированы 22 человека, большинство из них - дети, сообщает Газета.ru со ссылкой на телеканал Denver7.

"По данным телеканала, инцидент произошел на территории бассейна. Первоначально сообщалось об утечке хлора. Тем не менее, глава пожарной службы города Дэвид Фридел не подтвердил эту информацию. По его словам, ему неизвестно утечка какого именно вещества произошла в центре отдыха", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие испытали недомогание, в том числе кашель, тошноту и рвоту. Они были доставлены в пять близлежащих больниц.

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Все посетители были эвакуированы. Вероятно, утечка произошла именно на территории бассейна, так как в других частях центра отдыха утечки не зафиксировано. Центр отдыха закрыт на неопределенное время.