Протестующие против Трампа заблокировали шоссе в Аризоне

На акции протеста против возможного президентства миллиардера Дональда Трампа демонстранты ненадолго перекрыли Аризонское шоссе перед агитационным автопробегом, сообщает Новое время.

"По данным полиции округа Марикопа, где проходила акция, 3 участника перекрытия шоссе арестованы. Стоит отметить, что шериф Джо Арпайо, известный своей поддержкой кандидатуры Трампа, служит именно в этом округе", - говорится в сообщении.

Полиция расчистила дорогу от протестующих перед проездом машины.

Позже на митинге в Таксоне, Аризона, Дональд Трамп назвал акцию протеста "позорной", и выразил благодарность полиции за ее работу.

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В Нью-Йорке около тысячи человек прошлись маршем протеста от Центрального парка к Башне Трампа, здания, принадлежащего миллиардеру.

Напомним, хакеры из известного объединения Anonymous пообещали устроить скандальному своими высказываниями Трампу "полноценную войну".