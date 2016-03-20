Протестующие против Трампа заблокировали шоссе в Аризоне
Кандидат от республиканцев Дональд Трамп назвал акцию протеста "позорной".
На акции протеста против возможного президентства миллиардера Дональда Трампа демонстранты ненадолго перекрыли Аризонское шоссе перед агитационным автопробегом, сообщает Новое время.
"По данным полиции округа Марикопа, где проходила акция, 3 участника перекрытия шоссе арестованы. Стоит отметить, что шериф Джо Арпайо, известный своей поддержкой кандидатуры Трампа, служит именно в этом округе", - говорится в сообщении.
Полиция расчистила дорогу от протестующих перед проездом машины.
Позже на митинге в Таксоне, Аризона, Дональд Трамп назвал акцию протеста "позорной", и выразил благодарность полиции за ее работу.
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В Нью-Йорке около тысячи человек прошлись маршем протеста от Центрального парка к Башне Трампа, здания, принадлежащего миллиардеру.
Напомним, хакеры из известного объединения Anonymous пообещали устроить скандальному своими высказываниями Трампу "полноценную войну".