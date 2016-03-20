Теракт в Египте унес жизни минимум 18 человек

13 египетских полицейских погибли при атаке на контрольно-пропускной пункт на Синайском полуострове, сообщило министерство внутренних дел Египта, сообщает Би-би-си.

Также были убиты пять нападавших.

Нападение произошло около города Эль-Ариш, административного центра Северного Синая.

Власти Египта сообщили о минометном огне по КПП.

Отмечается, что ответственность за атаку взяла на себя группировка "Исламское государство".

Согласно заявлению группировки, которое было распространено в социальных сетях, около КПП взорвал себя смертник, находившийся в машине.

Свидетели подтверждают, что они слышали сильный взрыв, передает Reuters.

СМИ сообщают о том, что были обстреляны автомобили скорой помощи, которые ехали на место нападения, а въезды и выезды из Эль-Ариша были заблокированы.

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Это одно из самых крупных нападений, которые за последние месяцы были совершены на Синайском полуострове, где особенно активно действует "Исламское государство".

От его рук за последние годы здесь уже погибли несколько сотен солдат и полицейских.