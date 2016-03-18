В Турции задержали более 1700 беженцев и 16 контрабандистов

23:43, 18 марта 2016
Мир
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В общей сложности 1734 беженца и 16 контрабандистов были задержаны турецкой полицией и береговой охраной в ходе спецоперации в пятницу, 18 марта.

REUTERS

Страны происхождения задержанных уточняются, говорится в заявлении турецких правоохранителей, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

Спецоперация была частью мощных мер по предотвращению проникновения беженцев на греческий остров Лесбос.

Задержание произошло вблизи города Дикили в провинции Измир на побережье Эгейского моря, при содействии флота и поддержки с воздуха.

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Ранее УНИАН сообщал, что власти Турции и главы правительств стран-членов Евросоюза согласовали план, направленный на урегулирование миграционной кризиса.

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