В Турции задержали более 1700 беженцев и 16 контрабандистов

Страны происхождения задержанных уточняются, говорится в заявлении турецких правоохранителей, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

Спецоперация была частью мощных мер по предотвращению проникновения беженцев на греческий остров Лесбос.

Задержание произошло вблизи города Дикили в провинции Измир на побережье Эгейского моря, при содействии флота и поддержки с воздуха.

Читайте такжеС начала года в Европу по Средиземному морю прибыли почти 155 тысяч мигрантов

Ранее УНИАН сообщал, что власти Турции и главы правительств стран-членов Евросоюза согласовали план, направленный на урегулирование миграционной кризиса.