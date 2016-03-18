В Турции задержали более 1700 беженцев и 16 контрабандистов
23:43, 18 марта 2016Мир
343 0
В общей сложности 1734 беженца и 16 контрабандистов были задержаны турецкой полицией и береговой охраной в ходе спецоперации в пятницу, 18 марта.
REUTERS
Страны происхождения задержанных уточняются, говорится в заявлении турецких правоохранителей, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.
Спецоперация была частью мощных мер по предотвращению проникновения беженцев на греческий остров Лесбос.
Задержание произошло вблизи города Дикили в провинции Измир на побережье Эгейского моря, при содействии флота и поддержки с воздуха.
Читайте такжеС начала года в Европу по Средиземному морю прибыли почти 155 тысяч мигрантов
Ранее УНИАН сообщал, что власти Турции и главы правительств стран-членов Евросоюза согласовали план, направленный на урегулирование миграционной кризиса.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter