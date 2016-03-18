Bloomberg: Владимир Путин основал собственное рейтинговое агентство

В статье Анны Бараулиной и Анны Андриановой под названием "Владимир Путин основал собственное рейтинговое агентство", опубликованной на сайте Bloomberg.com. пишется о том, что за последние три недели, Moody 's Investors Service Inc. и Fitch Ratings Ltd. заявили, что планируют прекратить выпуск местных рейтингов, и не согласятся на то, чтобы их московскими филиалами управляло российское правительство, поскольку это нарушение международных санкций. Нью-Йоркские фирмы уходят, и предприятие, известное как "АКРА", готово заполнить пробел и начать публиковать оценки.

В прошлом году из-за понижения рейтинга, которое Россия назвала политически мотивированным, страна спустилась ниже инвестиционного уровня, впервые за более чем десятилетие. С тех пор Россия вытесняет иностранные агентства. Министерство финансов и центральный банк планируют использовать "АКРА", чтобы заменить так называемую "большую тройку" в качестве критерия для оценки инвестиционной кредитоспособности.

"Отстраняя международные агентства от национальных рейтингов, государство защищает местную фирму", - сказал Иван Гуминов, главный менеджер фонда Ronin Trust в Москве. "До этого момента все важные рейтинги были предоставлены "большой тройкой", и новому местному игроку было бы очень трудное завоевать долю на этом рынке, если бы ему пришлось конкурировать с ними".

Moody's уходит

На прошлой неделе Moody's объявило о закрытии своего совместного 12-летнего предприятия в Москве, и сегодня оно отозвало российские рейтинги по национальной шкале. 29 февраля Fitch заявили, что, вероятно, прекратят выпускать местные рейтинги российских компаний, в тот же день "АКРА" (Аналитическое кредитное рейтинговое агентство) подало заявку на лицензию для работы в России. Standard&Poor 's сказали, что ведут переговоры с центральным банком о том, как сохранить присутствие в стране согласно новым правилам.

В июле Банк России объявил, что планирует учредить компанию, невосприимчивую к "геополитическим рискам", после того, как S&P и Moody's понизили рейтинг России до "мусора" на фоне падения цен на нефть и санкций, наложенных из-за Украины. Центральный банк прекратит использовать оценки S&P, Moody's и Fitch в процессе принятия решений, сообщила Елена Чайковская, руководитель отдела развития финансовых рынков. "АКРА" – пока единственное агентство, которое попросило аккредитации согласно новым правилам, сказала она 14 марта.

Союзники Путина

В течение нескольких недель после аннексии Крыма Путиным два года назад, олигархи, связанные с президентом, столкнулись со штрафными санкциями США. Это побудило иностранные рейтинговые агентства перестать публиковать оценки банков, подконтрольных этим бизнесменам, в результате чего министерство финансов не имело возможности оценить, насколько безопасными были его депозиты. Кредиторы, в частности Банк Россия и СМП Банк, входили в число сберегательных банков правительства.

"Случилось так, что мы не имели ни малейшего представления о кредитоспособности этих банков", - сказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев в интервью в прошлом месяце, объясняя, почему России нужна альтернатива трем большим фирмам. Оценка кредитоспособности от международных агентств уже давно использовалась частными инвесторами в России для управления рисками, а также Банком России для регулирования финансовой отрасли.

Другие местные инвесторы также рассматривают это как положительную перемену, сказал Суки Манн, бывший глава европейской кредитной стратегии в UBS Group AG, который в настоящее время ведет блог об облигациях на CreditMarketDaily.com.

"Это может обеспечить прозрачность, и, в конечном итоге, поможет инвесторам в процессе принятия собственных решений", - сказал Манн, который учитывает рейтинги местных агентств в своем анализе. "Его нельзя расценивать, как единственный источник для принятия решения по инвестициям, но его стоит иметь в своем арсенале".

Акционеры

Совет директоров "АКРА" возглавляет американец, Карл Йоханссон, который консультировал российское правительство, работая в "Ernst & Young" в Москве. Екатерина Трофимова, бывший банковский аналитик по России и странам бывшего Советского Союза в S&P, будет управлять новым предприятием. Двадцать семь акционеров, в том числе Сбербанк, Райффайзенбанк и Северсталь среди прочих, получат по 3,7% от 3 млрд рублей ($44 млн) уставного капитала.

У "АКРА" не будет никакой политической программы, 23 ее аналитика "очень хорошо знают отрасли российской экономики", - сказал Йоханссон в интервью.

Инвесторы за пределами Москвы, скорее всего, увидят в этом предприятии попытку России нанести ответный удар по западным противникам, сказал менеджер Пол Макнамара, который помогает отслеживать около $4,5 млрд активов в GAM (Великобритания). Он сказал, что он будет игнорировать оценки.

"Любое российское агентство, несомненно, будет считаться принадлежащим Кремлю", - сказал Макнамара. Этот шаг – "стандартный ответ на понижение рейтинга. На рынке никому нет до этого дела".