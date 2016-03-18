Передвижение всех самолетов вокруг Земли за сутки показали в минутном видео

Отмечается, что всего за 24 часа совершается 102 тысячи перелетов, передает Лента.ру.

На видео заметно, как изменяется количество самолетов, пролетающих над тем или иным регионом, в зависимости от времени суток.

Читайте такжеАвиакомпании США планируют совершать 30 рейсов в день на Кубу

Так, видно, что больше всего авиалайнеров приземляются и вылетают из Европы.