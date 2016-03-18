Передвижение всех самолетов вокруг Земли за сутки показали в минутном видео
03:47, 18 марта 2016Мир
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Ученые из университета Цюриха опубликовали минутный видеоролик, в котором показали перемещения всех самолетов на Земле за сутки.
REUTERS
Отмечается, что всего за 24 часа совершается 102 тысячи перелетов, передает Лента.ру.
На видео заметно, как изменяется количество самолетов, пролетающих над тем или иным регионом, в зависимости от времени суток.
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Так, видно, что больше всего авиалайнеров приземляются и вылетают из Европы.
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