Президент Бразилии назначила своего предшественника главой администрации

Об этом заявил офис главы государства в среду, 16 марта, передает Deutsche Welle.

Руссефф пошла на этот шаг, когда в парламенте страны говорят о возможности ее импичмента, а да Силва - оказался в центре коррупционного скандала.

"Экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва займет пост главного госминистра при президенте", - говорится в сообщении о должности, аналогичной украинскому главе администрации президента. Да Силва заменит назначенного в октябре прошлого года экс-губернатора Жака Вагнера.

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Союзники Руссефф отметили, что президент требует опыта и популярности да Силвы для противодействия импичмента и возможном распада коалиции, пишет агентство АР. Критики считают, что этим шагом экс-президента защищают от обвинений в коррупционном скандале вокруг нефтяного госгиганта Petrobras.

Новый статус Лулы да Силвы позволяет вызывать его только Верховному суду. Политические изменения уже негативно отразились на курсе бразильской валюты и биржах, тогда как агентство Moody's назвало назначение Лулы риском для экономических усилий правительства.

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