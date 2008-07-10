Кондолизза Райс уверена, что Олимпиада в Сочи состоится

Госсекретарь США Кондолиза Райс уверена, что Олимпийские игры в Сочи состоятся, несмотря на конфликты в соседнем регионе - об этом она заявила на пресс-конференции в Тбилиси.

Отвечая на вопрос о том, как может повлиять обстановка в зоне грузино-абхазского конфликта на проведение в 2014 году зимних Олимпийских игр в российском городе Сочи, Райс подчеркнула: "Олимпийские игры в Сочи состоятся".

В свою очередь, президент Грузии Михаил Саакашвили отметил, что проведение Олимпийских игр тесно связано с вопросами безопасности в регионе. "Мы будем весьма рады, если будет создан совместный комитет, который будет работать над вопросом создания гарантий безопасности в регионе", - цитирует его РИА "Новости".

Глава грузинского государства отметил, что в ближайшее время Грузия официально обратится с этим предложением к руководству России.