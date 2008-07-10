МИД России про экономику, общее прошлое и ущемление русского языка

10 июля в МИД России состоялись консультации статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел РФ Г.Б.Карасина с и.о. первого заместителя министра иностранных дел Украины Ю.В.Костенко, - говорится в сообщении МИД по итогам встречи.

В ходе консультаций подчеркнута "позитивная динамика связей в торгово-экономической сфере", что было с удовлетворением отмечено в ходе недавней встречи в Москве В.В.Путина и Ю.В.Тимошенко, "являющихся сопредседателями Комитета по вопросам экономического сотрудничества Российско-Украинской межгосударственной комиссии".

Были затронуты также проблемы, осложняющие, как следует из сообщения, позитивное развитие двустороннего взаимодействия. С российской стороны, в частности, было обращено внимание на "недопустимость односторонних действий украинской стороны, связанных с пребыванием Черноморского флота России на территории Украины, на опасные последствия линии на пересмотр украинскими властями совместного исторического прошлого и ущемление позиций русского языка".

Обсуждался график двусторонних политических контактов до конца 2008 года.