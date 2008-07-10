Грузия отзывает посла из России

Грузия приняли решение отозвать своего посла из России из-за событий в Южной Осетии, сообщает "Новости Грузия" со ссылкой на МИД страны. Отзыв последовал за тем, как официальный Тбилиси вручил представителю России ноту протеста в связи с нарушением военными самолетами РФ ее воздушного пространства.

Российский МИД признал факт полетов российских военных самолетов над Южной Осетией, подчеркнув однако, что ВВС Росии совершили полеты, чтобы не допустить "развития ситуации по силовому сценарию".

Ситуация в районе грузино-осетинского конфликта накалилась в течение последних несколько дней назад после того, как Цхинвали подвергся минометному обстрелу, а четыре грузинских военных попали в плен. Югоосетинские власти де-факто обвинили в случившемся Грузию. Тбилиси, в свою очередь, утверждает, что обстрелу подверглась как раз грузинская территория, по которой огонь велся со стороны Южной Осетии.