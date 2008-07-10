Лукашено выгнал глав своей Администрации и СБ из-за взрыва?

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО своими указами освободил Виктора ШЕЙМАНА от должности Государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь, а также Геннадия НЕВЫГЛАСА – от должности Главы Администрации Президента.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главы Белорусского государства.

В указах отмечается, что В.ШЕЙМАН и Г.НЕВЫГЛАС освобождены от должностей «в связи с переводом на другую работу».

В то же время, белорусские эксперты полагают, что оба увольнения связаны со взрывом, который произошел в центре Минска во время концерта, посвященного празднованию Дня Независимости Беларуси.

Как сообщал УНИАН, взрывное устройство, начиненное болтами и гайками, сработало в центре Минска в ночь на 4 июля. Взрыв произошел около стелы «Минск – город-герой» во время гала-концерта в честь Дня независимости Беларуси в 100 м от трибуны, на которой находился и глава государства А.ЛУКАШЕНКО.

В результате взрыва пострадали около 50 человек, в том числе двое украинцев. По факту инцидента МВД Беларуси возбудило уголовное дело по статье «хулиганство».