Венецианская комиссия не возражает против лишения гражданства за терроризм

Об этом говорится в заключении Венецианской комиссии относительно поправок, внесенных в Конституцию Франции, сообщает Европейская правда.

Согласно заключению, введение системы лишения гражданства или прав, предоставляемых гражданством, само по себе не нарушает международных стандартов.

Тем не менее, комиссия рекомендует, что в Конституции должно быть указано, что лишение - это "дополнительное наказание", которое, соответственно, должно применяться в уголовных делах на индивидуальной основе в результате справедливого судебного разбирательства.

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Как сообщал УНИАН, в национальном собрании Франции поддержали законопроект о внесении поправки в конституцию, которая касается лишения гражданства лиц, осужденных за террористическую деятельность.