Саркози сказал комплимент Киеву и пообещал содействие

Президент председательствующей в ЕС Франции Николя САРКОЗИ заявляет о намерении способствовать движению Украины в Европейский Союз.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на заседании сессии Европейского парламента в Страсбурге.

“Мы должны способствовать движению Украины в сторону ЕС”, - сказал Президент Франции.

В то же время, он отметил, что вопрос членства Украины в Евросоюзе будет нелегким вопросом, поскольку речь идет о достаточно большой стране с населением почти 50 млн. человек. “Это не “маленькое” решение”, - сказал Н.САРКОЗИ.

“Но тот, кто прогуляется по улицам Киева, поймет, что речь идет о европейской столице”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября во французском Эвиане состоится саммит ЕС-Украина. Украина возлагает большие надежды на французское председательство в ЕС и, в частности, значительный прогресс в переговорах о новом усиленном соглашении, которые начались 5 марта 2007 года.