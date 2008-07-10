В Нигерии освободили двух украинцев, захваченных в заложники

В Нигерии освобождены захваченные заложники двое граждан Украины - члены экипажа судна “St. Patrick”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел со ссылкой на информацию Посольства Украины в Федеративной Республике Нигерия.

В частности, как отмечается в сообщении, 9 июля состоялась встреча представителя Посольства с руководителем Государственной службы безопасности Нигерии. По его словам, работники компании “Miden System Limited”, которые захватили судно, не были вооружены, их единственной целью было давление на администрацию компании относительно выплаты недополученной за последние месяцы заработной платы.

В результате переговоров Службы безопасности Нигерии и администрации компании-работодателя члены экипажа, в том числе граждане Украины, были освобождены, а судно вернулось в порт.

Представители Службы безопасности Нигерии также сообщили, что была установлена связь с капитаном судна – гражданином Великобритании. По его словам, все члены экипажа чувствуют себя хорошо, угрозы их жизни и здоровью нет.

Дело находится на контроле в Посольстве Украины в Нигерии и в Департаменте консульской службы.

Как сообщал УНИАН, 4 июля в штате Аква-Ибом судно «St.Patrick», принадлежащее нефтедобывающей компании Miden Oil Servicing Company, было захвачено нигерийскими работниками этой же компании.

В состав экипажа судна (всего 25 чел.), кроме украинцев, входят двое граждан Великобритании, трое – Индии, один – Литвы, остальные – граждане Нигерии.

Злоумышленники требуют от администрации компании выплаты заработной платы за последние четыре месяца.