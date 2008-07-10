В Узбекистане взорвались военные склады: эвакуирован целый город

В городе Каган на западе Узбекистана в результате сильного пожара взорвались склады с артиллерийскими снарядами. Население города эвакуировано. МЧС Узбекистана официально сообщило о трех погибших и 21 пострадавшем. Последствия взрыва ликвидируют. Ночью в городе орудовали мародеры, а местные жители сообщают о более чем сотне пострадавших.

Взрыв боеприпасов произошел минувшей ночью в одной из воинских частей, расположенных близ города Каган в Бухарской области (запад республики). Причиной взрыва стал сильный пожар в вертолетной части, расположенной близ города. Военные пытались потушить пожар своими силами, однако это не удалось. Позже произошел взрыв.

Место происшествия оцеплено. Жители города, проживающие рядом с местом происшествия, эвакуированы, пострадавшим оказывается медицинская помощь, сообщает Минобороны Узбекистана.

Жителей Кагана эвакуировали в Бухару. По последним данным, пожар на артиллерийских складах еще не потушен. Однако, по словам представителя Минобороны, в четыре утра он был локализовать.

По словам очевидцев, от взрывов пострадали более 20 частных домов, территория вертолетной части уничтожена, разрушен железнодорожный вокзал и сгорела местная городская больница. Однако МЧК Узбекистана опровергает эту информацию.

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