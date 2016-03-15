Die Welt: что стоит за решением Путина о выводе войск из Сирии

В статье Юлии Смирновой и Альфреда Хакенсбергера под названием "Что стоит за решением Путина о выводе войск из Сирии", опубликованной на сайте газеты Die Welt, пишется о том, что когда поздно вечером в понедельник он появился перед камерами государственного телевидения, то наготове у него был настоящий сюрприз. Президент России Владимир Путин заявил, что поручил министру обороны Сергею Шойгу начать вывод российских войск из Сирии. "Я думаю, что задача, которая была поставлена перед Министерством обороны и армией, в большей степени, выполнена", - сказал Путин. Вывод должен начаться уже во вторник.

Если заявление Путина соответствует действительности, то это, должно быть, стало неожиданным решением даже для Шойгу. Потому что предварительно он обсудил его только с президентом Сирии Башаром аль-Асадом, сказал Путин. Следовательно, потрясен был весь мир.

По неподтвержденным сообщениям, ливанская Хезболла также хочет покинуть Сирию. Наряду с выводом российских войск, это соответствует требованиям сирийской оппозиции. Совет Безопасности ООН приветствовал решение Путина. Нынешний председатель Совбеза в ООН, ангольский дипломат Исмаэль Гаспар Мартинс говорил о "положительном шаге" России. "Это то, что мы хотим видеть".

"Если Россия действительно намерена вывести войска, это даст положительный импульс мирным переговорам", - сказал с осторожным оптимизмом Салим аль-Муслат, представитель делегации сирийской оппозиции. Но именно в этом и заключается главный вопрос: насколько серьезны намерения России?

Россия по-прежнему будет присутствовать в Сирии

В любом случае объявленная мера не означает, что российские войска полностью покинут Сирию. Значительное военное присутствие останется на местах и теоретически может быть расширено в любое время. Москва не отказывается от своих интересов в Сирии. Военно-морская база в Тартусе и аэродром Хмеймим в провинции Латакия, с которого взлетали российские бомбардировщики для осуществления воздушных ударов, должны оставаться в эксплуатации, сказал Путин. Кроме того, они должны "быть в достаточной степени защищены с земли, моря и воздуха". Это предполагает, что военные корабли, системы ПВО и, по меньшей мере, часть военных самолетов неизменно останутся на местах.

Что и в каком масштабе на самом деле будет отведено, вероятно, станет известно только в ближайшие дни. Путин говорил о "большей части войск", которая должна покинуть Сирию. Пока неясно, останется ли российский спецназ и артиллерия. Тем более, что Москва никогда официально не подтверждала, что они участвуют в боевых действиях.

"Я надеюсь, что сегодняшнее решение станет хорошим сигналом для всех сторон конфликта", - сказал Путин. "Будем надеяться, что это значительно повысит уровень доверия среди всех участников мирного процесса". Это сообщение, вероятно, было адресовано сирийской оппозиции. Потому что своим заявлением об отводе Москва оказывает политическое давление на оппозиционные группы. Теперь они должны вести переговоры с режимом, а иначе их сочтут неспособными пойти на компромисс, и станут нападать, как на "террористов".

Террористы ИГ ослаблены, но не повержены

Тем не менее, в субботу сирийский министр иностранных дел сказал, что его сторона категорически исключает дискуссии о будущем Асада. "Мы ни с кем не будем говорить о президентских выборах. Башар – это красная линия и дело сирийского народа", - сказал он.

Почти полгода назад Россия начала свою военную операцию в Сирии. Заявленная цель – борьба с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ). Но если это действительно было главной целью Москвы, то совершенно нелогично выводить свои войска именно сейчас. В последние месяцы ИГ потеряло некоторые из своих территорий. На северо-востоке его осаждает альянс под руководством США. Недавно, в рамках подготовки к наступлению сил режима, российские самолеты напали на город Пальмира.

Но, в конце концов, еще слишком далеко до полной победы над террористами. Тот факт, что Россия сокращает свое участие именно сейчас, говорит о том, что борьба против ИГ вовсе не была главным мотивом Путина.

Позиции Асада значительно усилены

На самом деле, в октябре прошлого года Путин поставил задачу перед российской армией: "стабилизировать законную власть". В этом он достиг реальных успехов. Президент Сирии Башар аль-Асад остается у власти, его позиции значительно усилены.

На начальном этапе потребовалось много времени, пока ВВС России и сирийские сухопутные войска, при поддержке Ирана, достигли значительных успехов. Но, в конце концов, Асад повторно захватил территории в провинции Латакия, Идлиб и Алеппо, осада города Алеппо была очень успешной. Политические позиции Асада также укрепились – Соединенные Штаты еще в прошлом году решили не требовать его немедленной отставки в качестве предпосылки для мирного процесса.

Геополитическое присутствие России

С точки зрения геополитики, своей военной операцией Путин также достиг некоторых целей. С восточной Украины внимание мировой общественности сместилось в Сирию. После начала авиаударов, решение конфликта в Сирии без Москвы уже было невозможным.

С дипломатической точки зрения, Россия обеспечила себе роль посредника в переговорах. В конце февраля в телеобращении Путин с гордостью объявил о начале режима прекращения огня в Сирии, которого он достиг на переговорах с президентом США Бараком Обамой.

Россия вновь стала мировой державой, которая принимает решения о мире и войне на уровне с США – тогда действия России приветствовали дома. "Мы изменили мнение США и Европы, они поняли, что Россия выполняет там важные задачи", - сказал председатель комитета СФ по обороне Виктор Озеров российской газете "РБК" относительно вывода войск из Сирии.

В конце цена грозила стать слишком высокой

Но Озеров слишком приукрасил действительность. Операция очень дорого обошлась России, политически и финансово. Правозащитные организации обвиняют Россию в том, что она сбрасывала бомбы на мирных жителей – это отнюдь не способствует созданию положительного имиджа на Западе. После того, как турецкие ВВС сбили российский военный самолет, возник серьезный конфликт с Турцией. На кону отношения со странами региона, которые, как и Саудовская Аравия, поддерживают сирийских повстанцев. И последнее, но не менее важное, операция во время кризиса была совсем не дешевой – по оценкам российских экспертов, затраты доходили до $2,5 млн ежедневно.

Таким образом, отвод войск, в первую очередь, должен обеспечить политические выгоды, прежде чем цена вырастет еще больше. Несколько российских солдат – официально четверо – были убиты в Сирии. Хотя реальные потери, вероятно, несколько выше. Но Сирия не стала для России "вторым Афганистаном", как опасалась часть российской общественности, или трясиной, как предсказывали США. Самое время все закончить.