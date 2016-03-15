Глава центробанка Бангладеш уволился после кражи хакерами $100 миллионов

В феврале группе киберпреступников удалось взломать компьютерные системы центробанка и перевести деньги с его счетов в Федеральном резервном банке Нью-Йорка в казино на Филиппинах и на счета в Шри-Ланке, передает Би-би-си.

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Атиур Рахман подвергся жесткой критике властей после того, как стало известно, что он не сообщил правительству о пропаже денег.

Министр финансов Бангладеш Абул Маал Абдул Мухит заявил, что узнал о хакерской атаке из газет через месяц после инцидента.

Руководство бангладешского Центробанка сообщает, что ему удалось вернуть деньги, переведенные в Шри-Ланку, и в настоящее время ведутся переговоры с властями Филиппин по поводу возвращения основной части украденных средств.