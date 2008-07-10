В 2008 году Россия экспортирует вооружения на $6 млрд
09:23, 10 июля 2008Мир
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Задача поставлена главой государства
Россия поставит в 2008 году за рубеж вооружений и военной техники более чем на $6,1 млрд, сообщил заместитель генерального директора Рособоронэкспорта Игорь Севастьянов журналистам в Нижнем Тагиле.
«Такая задача поставлена нам главой государства, мы постараемся перевыполнить этот план объема поставок вооружений и военной техники за рубеж», - подчеркнул он.
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