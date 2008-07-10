НАТО приветствует новое пополнение
08:35, 10 июля 2008Мир
1008 0
Схефффер назвал это «историческим событием»
Хорватия и Албания подписали в среду в Брюсселе протоколы о присоединении к НАТО в 2009 году.
Как сообщает радио «Свобода»,страны станут полноправными членами организации после того, как их вступление будет ратифицировано всеми 26 странами, входящими в Североатлантический союз.
Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР назвал подписание протоколов «историческим событием». По его словам, это доказательство того, что ситуация на Балканах нормализовалась после войн 1990-х, связанных с распадом Югославии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter