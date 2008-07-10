Прогулочный катер протаранил крейсер "Аврора"
08:05, 10 июля 2008Мир
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Инцидент в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге (Россия) в акватории реки Большая Невка прогулочный катер столкнулся с мемориальным крейсером «Аврора».
Как сообщили ИТАР-ТАСС в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу, это произошло около 5 часов утра. На борту катера находились мужчина и женщина. Мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в Мариинскую больницу. Женщина с места происшествия скрылась. Катер отбуксирован на стоянку.
Исторический крейсер каких-либо серьезных повреждений не получил. Обстоятельства происшествия выясняются.
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