Прогулочный катер протаранил крейсер "Аврора"

В Санкт-Петербурге (Россия) в акватории реки Большая Невка прогулочный катер столкнулся с мемориальным крейсером «Аврора».

Как сообщили ИТАР-ТАСС в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу, это произошло около 5 часов утра. На борту катера находились мужчина и женщина. Мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в Мариинскую больницу. Женщина с места происшествия скрылась. Катер отбуксирован на стоянку.

Исторический крейсер каких-либо серьезных повреждений не получил. Обстоятельства происшествия выясняются.

Газета.ру