Die Welt: ХДС расплачивается за политику Меркель в отношении беженцев

В статье Ульфа Пошардта под названием "ХДС расплачивается за политику Меркель в отношении беженцев", опубликованной на сайте газеты Die Welt, пишется о том, что миграционный кризис, главная тема последних недель и месяцев, изменил партийный ландшафт. Сейчас все больше продвигается партия "Альтернатива для Германии" (AfD), которую ранее воспринимали, как громкую и примитивную оппозицию политике правительства.

Ее представляли бессодержательной и несущественной, но теперь после выборов в три парламента, она либо докажет профессионализм, либо развалится. Гауланд и Мойтен – пока единственные, кто может больше, чем просто ворчать.

Второй победитель – Винфрид Кречманн – отстаивал волшебную силу индивидуализма во времена фракционной и партийной дисциплины. Освободившись от оков партийных устоев, Кречманн создал собственную народную партию. В конце, она оказалась более консервативной, потому что больше ориентировалась на ценности, чем постмодерный союз. Партия была прагматичной до предела даже в таких темах, как право на убежище, и непоколебимой в верности себе.

Кречманн подкупил избирателей ХДС (Христианско-демократический союз) смелыми высказываниями (ХДС – это нормально, я молюсь за Меркель и т.д.) и предложил избирателям "зеленых" привычные идеологические постулаты об образовании и экологической политике. "Зеленые" тихо радовались, но в конце концов, после долгих размышлений земли Рейнланд-Пфальц и Саксония-Анхальт решили, что "зеленым" Кречманна и группе Петера Хофрайтера (Hofreiter-Peter-Truppe) нечего делать в союзе.

Хорошая явка

Также впечатляюще побеждает Малу Драйер. В последние недели она сделала невозможное и забрала верную победу у харизматичной и добросовестной Юлии Клёкнер.

Несмотря на то, что ее работа в правительстве была не слишком хорошей, и ее коалиция допускала много ошибок. Она собирала голоса скорее, как лидер федеральной земли, чем социал-демократ. Насколько плохо обстоят дела у СДПГ (Социал-демократическая партия Германии), показывают катастрофические результаты в Штутгарте и Магдебурге.

Неважно, насколько неуместен Гидо Вольф в качестве кандидата от ХДС в Баден-Вюртемберге, и насколько бесполезны внешнеполитические планы Юлии Клёкнер: Ангеле Меркель с союзом будет гораздо сложнее.

Партия платит высокую цену за политику в отношении беженцев, которую так неустрашимо и упорно защищает канцлер. На кону благополучие континента, страны и, по меньшей мере, партии. Не каждый ей это простит. Меркель срочно нуждается в успехах. Радует только явка на выборах и поддержка, которую обеспечит возвращение храброй СвДП (Свободной демократической партии).