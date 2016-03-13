Неизвестные напали на отели в Кот-д'Ивуаре, погибли 15 человек - СМИ

Неизвестные напали на отели в Кот-д'Ивуаре, погибли 15 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на британское издание Daily Star.

Стрельба произошла сегодня днем в курортном городе Гран-Басам на юге страны.

По предварительным данным, четыре человека захватили заложников в отеле Etoile du Sud. Есть сообщения о нападении на еще один отель. Жертвами нападения также стали четыре европейца.