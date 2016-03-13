Неизвестные напали на отели в Кот-д'Ивуаре, погибли 15 человек - СМИ

20:23, 13 марта 2016
Мир
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По предварительным данным, четыре человека захватили заложников в отеле Etoile du Sud. 

На отели в Кот-д'Ивуаре произошли нападения / flickr.com/photos/clarasanchiz

Неизвестные напали на отели в Кот-д'Ивуаре, погибли 15 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на британское издание Daily Star.

Стрельба произошла сегодня днем в курортном городе Гран-Басам на юге страны.

По предварительным данным, четыре человека захватили заложников в отеле Etoile du Sud. Есть сообщения о нападении на еще один отель. Жертвами нападения также стали четыре европейца.

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