Неизвестные напали на отели в Кот-д'Ивуаре, погибли 15 человек - СМИ
20:23, 13 марта 2016Мир
1364
По предварительным данным, четыре человека захватили заложников в отеле Etoile du Sud.
На отели в Кот-д'Ивуаре произошли нападения / flickr.com/photos/clarasanchiz
Неизвестные напали на отели в Кот-д'Ивуаре, погибли 15 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на британское издание Daily Star.
Стрельба произошла сегодня днем в курортном городе Гран-Басам на юге страны.
По предварительным данным, четыре человека захватили заложников в отеле Etoile du Sud. Есть сообщения о нападении на еще один отель. Жертвами нападения также стали четыре европейца.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter