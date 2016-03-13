В Пакистане из-за обвала погибли семь горняков, еще двое пропали без вести

По меньшей мере, семь горняков погибли в угольной шахте на северо-западе Пакистана, передает Радио Свобода.

Еще двое горняков считаются пропавшими без вести после того, как сильный дождь вызвал обвал на угольной шахте в районе Оракзай неподалеку от афганской границы.

По данным властей, 26 шахтеров были спасены, но усилия спасателей тормозит не прекращающийся ливень.

В пакистанской армии заявили, что более 100 военнослужащих из армии и военизированного Пограничного корпуса помогали работать тяжелой технике на месте трагедии и оказывали медицинскую помощь.

Пакистанские шахты известны недостаточными стандартами безопасности и плохой вентиляцией.

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По меньшей мере, 43 рабочих погибли в марте 2011 года, когда взрывы вызвали обвал на угольной шахте в юго-западной провинции Белуджистан, богатой газом, нефтью и другими месторождениями полезных ископаемых.