В Пакистане из-за обвала погибли семь горняков, еще двое пропали без вести
26 шахтеров были спасены, но усилия спасателей тормозит не прекращающийся ливень.
По меньшей мере, семь горняков погибли в угольной шахте на северо-западе Пакистана, передает Радио Свобода.
Еще двое горняков считаются пропавшими без вести после того, как сильный дождь вызвал обвал на угольной шахте в районе Оракзай неподалеку от афганской границы.
По данным властей, 26 шахтеров были спасены, но усилия спасателей тормозит не прекращающийся ливень.
В пакистанской армии заявили, что более 100 военнослужащих из армии и военизированного Пограничного корпуса помогали работать тяжелой технике на месте трагедии и оказывали медицинскую помощь.
Пакистанские шахты известны недостаточными стандартами безопасности и плохой вентиляцией.
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По меньшей мере, 43 рабочих погибли в марте 2011 года, когда взрывы вызвали обвал на угольной шахте в юго-западной провинции Белуджистан, богатой газом, нефтью и другими месторождениями полезных ископаемых.