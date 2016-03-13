Обама попробует убедить Великобританию остаться в ЕС - The Independent

Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на The Independent.

По словам источника в резиденции премьера на Даунинг-стрит, Обама должен попробовать убедить граждан страны остаться в Евросоюзе.

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«Было бы довольно удивительно, если он не порекомендовал бы избирателям остаться в ЕС», - заявил источник.

Отмечается, что визит президента США также поможет восстановить отношения с Дэвидом Кэмероном. У политиков возникли разногласия из-за позиции по Ливии.

Посещение Обамой Великобритании ожидается в конце апреля, когда он прибудет на открытие индустриальной ярмарки в немецком Ганновере. Она начнет работать с 24 апреля.

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Как сообщал УНИАН, референдум по вопросу сохранения членства страны в ЕС состоится 23 июня.

Большинство членов правительства королевства поддерживают сохранение членства, однако ряд политиков из команды премьера, в том числе министр юстиции Майкл Гоув и мэр Лондона Борис Джонсон, объявили о том, что будут агитировать за выход из состава Евросоюза.