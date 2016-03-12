СМИ: Среди документов "Исламского государства" есть данные о парижских террористах

Об этом пишет Deutsche Welle.

По данным журналистов Süddeutsche Zeitung, WDR, NDR, в документах в частности содержится информация о въезде минимум трех парижских террористов на территорию, которую контролируют боевики ИГ.

В заполненных ими анкетах террористы заявили, что предпочитают сражаться на стороне ИГ, но не готовы погибнуть как смертники. Немецкие журналисты также обнаружили в документах упоминание о предполагаемом организаторе парижских терактов Абдельхамиде Абауде. В одной из анкет боевиков он упоминался под своим боевым именем Абу Омар Аль-Бельдики как поручитель за одного из джихадистов, что должен был прибыть из Франции. Анкету самого Абауда пока найти не удалось.

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Об утечке информации из кругов "Исламского государства" стало известно в начале марта. Десятки папок с анкетами ИГ попали в том числе и в Федеральное ведомство по уголовным делам Германии. После проведенной экспертизы там заявили, что исходят из того, что документы являются подлинными. 10 марта о получении анкет в свое распоряжение заявила и британская медиакомпания Sky News. Ей информацию якобы передал бывший боевик ИГ.

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Согласно документам, на сегодня к ИГ присоединились граждане 51 страны. Вступая в ряды джихадистов, они обязаны вписывать в анкету личные данные, в частности имена, адреса, номера телефонов и информацию о членах семей.