Двух украинских моряков взяли в заложники нигерийские... нефтяники

В территориальных водах Нигерии на судне «St.Patrick» находятся в заложниках двое граждан Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге пресс-секретарь Министерства иностранных дел Василий КИРИЛИЧ.

Согласно информации, полученной Посольством Украины в Федеративной Республике Нигерии от Государственной службы безопасности Нигерии, 4 июля в штате Аква-Ибом судно «St.Patrick», принадлежащее нефтедобывающей компании Miden Oil Servicing Company, было захвачено нигерийскими работниками упомянутой компании.

Как сообщил В.КИРИЛИЧ, злоумышленники требуют от администрации компании выплаты заработной платы за последние четыре месяца.

Нигерийская служба безопасности имеет в своем распоряжении данные о местонахождении судна, а также владеет информацией, что нападающие не вооружены. Сейчас эта информация уточняется.

Руководитель пресс-службы МИД также проинформировал, что сегодня представитель Посольства Украины в Нигерии посетит службу безопасности этой страны с целью обсуждения ситуации, сложившейся в связи с захватом граждан Украины.

В МИД также сообщили, что в состав экипажа судна (всего 25 человек ), кроме украинцев, входят двое граждан Великобритании, трое – Индии, один – Литвы, остальные – граждане Нигерии.

Как отметили в украинском МИД, дело находится на контроле в Посольстве Украины в Нигерии и в Департаменте консульской службы министерства.