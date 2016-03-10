Neue Zürcher Zeitung: Утечка персональных данных "Исламского государства"

Об этом сообщает Андреас Рюш в статье "Утечка персональных данных ИГ", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

Бывший боец террористической организации "Исламское государство" (ИГ) раздобыл данные 22 000 членов ИГ и передал их британскому телеканалу Sky News. Как сообщил телеканал на своем веб-сайте, база данных содержит информацию о лицах из 51 страны, в том числе Великобритании, США, Канады и ряда стран Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. В начале недели научно-исследовательский союз немецких каналов NDR и WDR и "Süddeutsche Zeitung" сообщили, что у них в распоряжении также есть личные данные нескольких десятков немецких членов ИГ. Федеральное управление уголовной полиции сообщило, что высока вероятность того, что документы подлинные.

Одержимость бюрократией

По мнению Sky News, информатор – бывший член умеренной повстанческой группы "Свободная сирийская армия", которая перешла в ИГ, но позже разочаровалась в организации и вышла из нее. Человек, который назвался Абу Хамедом, украл файлы у главы внутренней полиции безопасности "Исламского государства". Они были на карте памяти.

Давно известно, что террористическая организация одержима бюрократией. Два года назад иракские власти захватили огромную базу данных с кодовыми именами и подробным финансового учетом. Большую часть выявленных ныне данных составляет картотека членов ИГ. Присоединяясь к боевикам, джихадисты должны ответить на 21 вопрос и предоставить подробную личную информацию. Кроме фамилий, номеров телефонов и домашних адресов интерес, в первую очередь, представляет информация о том, кто рекомендовал наемникам присоединиться к террористам и по какому маршруту они приехали на территорию "Халифата". Эта информация может помочь поймать тех, кто стоит за организацией, и рекрутеров террористической сети в Европе.

Маршруты прибытия

Такая информация также может облегчить поимку джихадистов, которые возвращаются домой. Кроме того, она поможет усилить давление на транзитные страны, такие как Турция, чтобы они лучше контролировали маршруты иностранных джихадистов.

Другие данные в формах регистрации содержат такие характеристики, как группа крови, образование, род занятий, боевой опыт и знание Шариата. Предпоследний пункт в формуляре предназначен для даты смерти. Согласно Sky News, в отдельной базе данных были записаны имена членов специального подразделения ИГ, террористов-смертников, которых готовили для специальных операций. Насколько актуален этот реестр участников и включает ли он в себя большинство террористов организации, пока неясно.

Разочарование в руководстве

В турецком городе Шанлыурфа Абу Хамед не скрывал от репортера Sky News своего глубокого разочарования в руководстве ИГ. Эта организация не имеет ничего общего с исламом.

Тон задают люди из аппарата безопасности бывшего иракского диктатора Саддама Хусейна. Есть также планы перенести штаб-квартиру с сирийского города Ракка в центральные пустынные районы страны, и позже – в Ирак.