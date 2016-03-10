Конституционный суд Польши признал принятую реформу этого органа неконституционной

Такое решение приняли в среду, 9 марта, судьи Конституционного суда Польши, передает Deutsche Welle.

По их мнению, конституции не соответствуют многие статьи нового закона. "Закон будет препятствовать надежной и корректной работе суда", - подчеркнул председатель суда Анджей Жеплинский, цитирует агентство dpa. Кроме того, реформа ограничивает независимость этого органа и подрывает принцип разделения ветвей власти, отметил другой судья Конституционного суда.

Читайте такжеВ Польше прошли массовые антиправительственные протесты

По новому закону, Конституционный суд должен принимать решения большинством в две трети голосов, тогда как раньше для этого было достаточно простого большинства. Кроме того, для принятия важных решений, согласно закону, требуется присутствие не менее 13 из 15 судей, а раньше для этого хватало присутствии девяти судей. Критики опасаются, что из-за закона Конституционный суд теряет едва ли не большинство своих полномочий по надзору за правительством и парламентом.

Еще до объявления решения суда польское правительство заявило, что не примет его, ведь сфера компетенции суда в этом случае не соответствует принятой парламентом страны реформе.

Читайте такжеПремьер-министр Польши: Изменения в польских законах соответствуют стандартам ЕС

Как сообщал УНИАН, руководство Евросоюза призывает новое правительство Польши воздержаться от реформы конституционного суда страны, которая, по мнению ЕС, может поставить под удар его независимость. Несмотря на это, президент Польши Анджей Дуда подписал закон о Конституционном суде, который, как заявляют критики документа, несправедливо усиливает влияние правительства на суд.