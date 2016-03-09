Neue Zürcher Zeitung: Препятствия в реализации соглашения с Турцией

Об этом пишет Никлаус Нусплигер в статье "Препятствия в реализации соглашения с Турцией", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

В понедельник на саммите ЕС был представлен план с участием Турции. Он выглядит просто, но это самое амбициозное решение кризисной ситуации за последние месяцы: Турция хочет забирать мигрантов и беженцев, прибывающих на греческие острова. В свою очередь, за каждого сирийца страны ЕС будут забирать другого сирийца из Турции согласно легальной программе. Цель плана "1 за 1", который приветствовали лидеры ЕС, заключается в следующем: незаконный въезд в Грецию станет непривлекательным, пути для контрабандистов будут перекрыты, и прием беженцев в ЕС станет более безопасным и организованным.

Кого может вернуть ЕС?

Теоретически недавно представленный план может объединить сторонников разделения и тех, кто выступает за открытую политику в вопросе беженцев, поскольку он сократит миграционные потоки и одновременно позволит легально принимать беженцев. Лидеры хотят принять окончательное решение касательно плана на саммите через десять дней. Но до этого еще предстоит преодолеть множество препятствий – в столицах пройдут сложные внутренние обсуждения. Неясно также, согласятся ли некоторые страны ЕС открыть туркам безвизовый въезд в страны Шенгенской зоны в рамках соглашения по вопросу беженцев.

Самый важный вопрос заключается в том, какие именно мигранты могут быть отправлены обратно в Турцию. Это необходимо определить в ближайшие дни и принять окончательное решение на саммите ЕС. С одной стороны, реализация плана станет сложнейшей задачей, и отправка беженцев против их воли будет ужасным зрелищем. С другой стороны, во вторник Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ) выразило опасения: верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил Европейскому парламенту в Страсбурге, что он "глубоко обеспокоен" любыми правилами, которые предусматривают общую отправку без гарантий защиты согласно международному праву.

В соответствии с действующим международным и европейским законодательством, каждый проситель убежища имеет право на отдельное рассмотрение своего запроса. Он может быть отправлен обратно в третью страну, только если его заявка проверяется в этой стране и он сможет получить там защиту в соответствии с международными стандартами. Но Турция применяет Женевскую конвенцию только для граждан европейских стран. Тем временем сирийцы в Турции получили временное убежище и доступ к рынку труда, поэтому Комиссия ЕС считает депортацию в Турцию законной, в отличие от правозащитных организаций. Еще более спорной может быть отправка несирийских беженцев, таких как иракцы, которые почти не имеют шансов получить убежище в Турции. "Турция начала строить систему предоставления убежища, но это не произойдет в течение десяти дней", - сказала Элизабет Коллетт из мозгового центра Института миграционной политики в Брюсселе.

Неясно также, что делать с несовершеннолетними без сопровождения. И даже если Турция будет считаться безопасной третьей страной, она не обязательно является безопасной страной для отправки. Учитывая репрессивный климат в Турции, прошение о предоставлении убежища в ЕС турецкого курда или оппозиционера должно быть, по крайней мере, тщательно проверено.

Кто заберет беженцев?

Кроме того, неясно, какие страны ЕС должны забирать сирийских беженцев из Турции. Запланированная программа переселения будет осуществляться через УВКБ, которое также будет координировать выбор беженцев. То, что этой программой смогут воспользоваться только сирийцы, вызывает недовольство УВКБ в Женеве.

Поскольку не существует никакой правовой основы для переселения, программа, вероятно, будет проходить на добровольной основе, тем более, что такие страны, как Венгрия, решительно выступают против любых требований и приема мигрантов. В связи с этим возникают сомнения, есть ли достаточное количество стран ЕС, которые готовы принять необходимое количество беженцев. В июле 2015 года министры внутренних дел приняли решение о совместном с Европейской комиссией финансировании программы добровольного переселения для всего лишь 22 000 беженцев. Плачевный баланс в середине февраля 2016 года: десять стран ЕС и Шенгенской зоны (в том числе Швейцария, Норвегия и Лихтенштейн) приняли 3407 беженцев.

Брюссель рассматривает возможность использовать для приема беженцев из Турции часть тех мест, которые были предназначены для переселения внутри ЕС 160 000 беженцев из Греции и Италии. Из них 54 000 беженцев еще не распределены. Для такого маневра необходимо новое политическое решение, которое может нести в себе потенциал для конфликта. Даже если группа стран ЕС на первом этапе примет 70 000 сирийцев из Турции, то квота по плану "1 за 1" будет исчерпана уже через месяц, если число беженцев в Эгейском море не начнет быстро и значительно уменьшаться.

Может ли этот план сработать?

Если беженцев постоянно будут возвращать в Турцию, но в то же время появится реальная перспектива получить убежище в ЕС легальным путем, то план может создать новые стимулы. Но контроль числа беженцев в Эгейском море будет также зависеть от эффективности турецкой береговой охраны, которая должна перехватывать лодки беженцев на побережье – благодаря наблюдательной миссии НАТО пограничники теперь получают информацию быстрее.

Опыт Испании, которая десять лет назад боролась с мигрантами в лодках на Канарских островах, дает понять, что поэтапный возврат, сотрудничество в сфере защиты границ и создание легальных путей для миграции может привести к значительному сокращению числа беженцев. Но масштабы сегодняшнего миграционного кризиса несравненно больше, и оглушительный успех соглашения с Турцией не устранит причин побега. Таким образом, вероятным становится смещение маршрутов для беженцев. Италия может снова оказаться в центре внимания. Но, несмотря на то, что в Риме есть такие опасения, Италия не требовала каких-либо конкретных гарантий солидарности в рамках переговоров с Турцией в Брюсселе.