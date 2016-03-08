Страны Балтии начали строительство заборов на границах

Об этом сообщает Reuters во вторник, 8 марта, со ссылкой на представителей властей, передает Deutsche Welle.

В этих странах не исключают, что закрытие так называемого "балканского маршрута" может привести к поиску беженцами другого пути для попадания в ЕС. Такой путь может пролегать через Россию или Беларусь.

Обеспокоенность литовцев, эстонцев и латвийцев основывается прежде всего на прошлогодней ситуации в Финлянди и Норвегии, когда через территорию России в эти две страны прибыло около шести тысяч беженцев.

Читайте такжеПремьер Венгрии распорядился готовиться к возведению забора вдоль границы с Румынией

"До того момента ни Финляндия, ни Норвегия не сталкивались с проблемой мигрантов на российской границе", - заявил руководитель пограничной службы Литвы Ренатас Позела в интервью агентству Reuetrs. Однако затем число беженцев, прибывших через российскую границу в упомянутых стран, в течение одной недели каким-то чудом резко возросла. И уже через пару недель поток снова прекратился, добавил Позела.

Сооружение забора на границах начали пока Латвия и Эстония. Тем временем в Литве на этой неделе проходят учения с участием сотен пограничников, сотрудников полиции и солдат. Во время учений отрабатывается преодоление вызванного беженцами кризиса на государственной границе. Одной из темой учений является также возврат к паспортному контролю на границе с соседями по ЕС.

Читайте также"Вышеградская четверка" планирует помочь Балканам в попытках ограничить поток беженцев

Эстония, в свою очередь, оснащает границу камерами видеонаблюдения. Техника должна помочь не только в противодействии нелегальной миграции, но и в борьбе с контрабандой. Такими камерами уже оснащена граница между Литвой и Беларусью.