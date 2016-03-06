Правящая партия Словакии лишилась большинства в парламенте - СМИ
07:07, 06 марта 2016Мир
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Левоцентристская партия "Смер" набрала на выборах 28,8%, но лишилась парламентского большинства.
REUTERS
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что формирование нового правительства после парламентских выборов будет "очень сложным", сообщает Газета.ru.
Левоцентристская правящая партия "Смер", которую возглавляет премьер, набрала 28,8%, но лишилась парламентского большинства.
По данным The Slovak Spectator, в парламент прошли еще 7 партий, набрав от 5,4% до 11% голосов. Подсчитано 81,3% голосов.
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Фицо отметил, что формирование кабинета займет некоторое время из-за того, что в парламент вошли восемь партий.
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