Правящая партия Словакии лишилась большинства в парламенте - СМИ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что формирование нового правительства после парламентских выборов будет "очень сложным", сообщает Газета.ru.

Левоцентристская правящая партия "Смер", которую возглавляет премьер, набрала 28,8%, но лишилась парламентского большинства.

По данным The Slovak Spectator, в парламент прошли еще 7 партий, набрав от 5,4% до 11% голосов. Подсчитано 81,3% голосов.

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Фицо отметил, что формирование кабинета займет некоторое время из-за того, что в парламент вошли восемь партий.